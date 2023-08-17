Сухая и жаркая погода ожидается в Московском регионе в четверг

В четверг, 17 августа, в столичном регионе ожидается небольшая облачность. Погода будет сухой — осадков не прогнозируется.

Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати восьми до тридцати градусов тепла, в Москве — от двадцати пяти до тридцати градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет северо-западного и северного направлений со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит 753 миллиметра ртутного столба.

Ранее врач-остеопат Иван Борисенко предупредил, что жаркая погода может негативно сказаться на здоровье. Он посоветовал носить в жару свободную одежду и пить как можно больше воды.