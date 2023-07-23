Сухогруз со щебнем сел на мель в Нижегородской области

Приволжская транспортная прокуратура проинформировала, что инцидент произошел недалеко от Сормово на Волге. Сообщается, что на мель сел шедший со щебнем сухогруз «Инженер Шуткова».

Там пояснили, что севшее на мель судно находится в настоящее время без движения. При этом, оно не мешает судоходству в указанном месте.

«Примерно в 21:50 сухогруз «Инженер Шуткова», выполняющий рейс по маршруту Щелейки — Нижний Новгород, сел на мель на 885-м километре реки Волга (Сормово). Судно загружено щебнем», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В прокуратуре также добавили, что в настоящее время с «Инженер Шуткова» снимают весь имеющийся в трюмах груз. Какого-либо разлива нефтепродуктов с судна не зафиксировано.