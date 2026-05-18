«Сухой закон» на последний звонок: на Сахалине и Курилах 26 мая запретят продажу алкоголя

В Сахалинской области 26 мая, в день последних звонков, будет введен запрет на розничную продажу алкоголя. Как сообщила пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и торговли, ограничение коснется всех населенных пунктов, где хотя бы в одной школе запланирована торжественная линейка, посвященная окончанию учебного года.