«Сухой закон» на последний звонок: на Сахалине и Курилах 26 мая запретят продажу алкоголя
В Сахалинской области 26 мая, в день последних звонков, будет введен запрет на розничную продажу алкоголя. Как сообщила пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и торговли, ограничение коснется всех населенных пунктов, где хотя бы в одной школе запланирована торжественная линейка, посвященная окончанию учебного года.
При этом запрет не будет распространяться на заведения общественного питания — рестораны и кафе смогут продавать пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху. Должностным лицам, нарушившим ограничение, грозит штраф от 20 до 40 тысяч рублей, юридическим лицам — от 100 до 300 тысяч рублей.