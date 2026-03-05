Сухур и ифтар по часам: расписание Рамадана 2026 для мусульман

Рамадан, считающийся одним из столпов ислама, в 2026 году наступит 19 февраля и завершится 19 марта. Об этом свидетельствуют расчеты, основанные на лунном календаре. Окончание поста ознаменуется праздником Ураза-байрам, во время которого мусульмане совершают коллективные молитвы и собираются за праздничным столом, сообщает Prokazan .

На протяжении всего месяца верующие обязаны соблюдать строгие ограничения. Принимать пищу и воду разрешается только в темное время суток. Традиционно день начинается с сухура — приема пищи до рассвета, который помогает организму продержаться до вечера. С заходом солнца наступает время ифтара: пост разговляют в кругу близких, сопровождая трапезу молитвами.

Рамадан рассматривается как период духовного очищения и самодисциплины. В преддверии праздника мусульмане занимаются уборкой жилищ, приобретают новую одежду и продукты. Особое внимание уделяется благотворительности: помощь нуждающимся является неотъемлемой частью традиций. Месяц поста служит укреплению веры и связи с Богом через воздержание и молитвы.