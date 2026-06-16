Сумка из тираннозавра за полмиллиона евро: почему уникальный клатч не купили на аукционе в Париже

В Париже участники аукциона остались равнодушны к уникальному клатчу из шкуры тираннозавра, выращенной в лаборатории. Об этом сообщает The Straits Times со ссылкой на аукционный дом Drouot.

Сумочка, созданная из коллагена, извлеченного из бедренной кости тираннозавра, найденной в Монтане, была представлена весной в Амстердаме как «первая в мире вещь из кожи динозавра». По словам палеонтолога Якопо Бриано, сопровождавшего лот, биотехнологи позволили «научить клеточную культуру производить настоящую кожу тираннозавра в лаборатории». В отличие от веганской кожи, которая в основном состоит из пластика, этот материал на 100 процентов органический, но при этом получен от животного, вымершего 67 миллионов лет назад.

Организаторы оценивали лот в 300–500 тысяч евро (25–42 миллиона рублей), но ставки не поднялись выше 150 тысяч долларов (10,8 миллиона рублей). В итоге клатч не удалось продать. Представители аукциона признались, что им пришлось придумывать цену, поскольку подобных прецедентов прежде не было. Будущее сумки, которая может оказаться единственным экземпляром в истории, пока не определено — переговоры с частными коллекционерами продолжаются.