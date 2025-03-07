Сумма долга Meta по искам превысила 67 млн руб.

В отношении американской корпорации Meta*, судебные приставы осуществляют взыскание задолженности в размере более 67,1 млн руб., включая долг по иску, поданному экс-игроком сборной РФ Дмитрием Хохловым, передает ТАСС.

В общей сложности в отношении Meta инициировано пять исполнительных производств. Четыре из них связаны с невыплатой компанией Meta Platforms исполнительских сборов на общую сумму 1 190 000 руб.

Пятое производство касается взыскания имущества на сумму 65 918 453 руб. по иску, поданному бывшим футболистом российской сборной Дмитрием Хохловым.

Иск Хохлова к Facebook* был подан 22 сентября 2021 года. Причиной послужили частые блокировки аккаунта футболиста модераторами соцсети из-за созвучия его фамилии с распространенным прозвищем украинцев. 18 октября Солнцевский районный суд Москвы удовлетворил иск и постановил взыскать с Facebook в пользу Хохлова 65 671 000 руб.

В ходе своей карьеры Хохлов выступал за ряд известных клубов, включая ЦСКА, «Торпедо», «Локомотив», «Динамо», ПСВ и «Реал Сосьедад». За сборную России он играл с 1996 по 2005 годы, приняв участие в Евро-1996 и ЧМ-2002. В составе национальной команды он провел 53 матча и забил шесть голов.

Ранее сообщалось, что запрещенные Instagram* и Facebook не пустят в РФ даже после снятия санкций.

*продукты, принадлежащие компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.