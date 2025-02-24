Стало известно, почему Instagram и Facebook закрыта дорога в РФ даже после снятия санкций

Запрещенные в России платформы Instagram* и Facebook* не разблокируют на территории России даже после возможного снятия санкций, сообщил Mash.

По информации источника, доступ к Instagram и Facebook в России останется закрытым, несмотря на потепление отношений с США. Причиной этому является нежелание менеджмента и владельцев этих социальных сетей выполнять требования российского законодательства и интегрироваться в правовую среду страны. Кроме того, существуют технические проблемы, связанные с серверами и оборудованием.

Депутат Государственной думы РФ и председатель Комитета по информационной политике и технологиям Сергей Боярский рассказал, что власти делают акцент на развитие отечественных цифровых платформ, которые уже показали конкурентоспособность и нашли свою аудиторию, не заинтересованную в «капризах иностранных компаний».

Боярский также напомнил, что Meta* признана экстремистской организацией в России. Хотя ранее не существовало прецедентов по аннулированию такого статуса, компании необходимо как минимум продемонстрировать готовность к исправлению.

Западным компаниям ранее предлагали открывать представительства и офисы в России, чтобы интегрироваться в экономическую и правовую системы страны, но они отказались от этого.

Кроме того, есть ряд других проблем, таких, например, как утечки данных, отсутствие борьбы с цензурой и несоблюдение собственных правил, в том числе блокировка аккаунтов российских СМИ и политиков без объяснения причин. По словам Боярского, такое сотрудничество России не нужно.

Ранее стало известно, что Австралия ввела крупнейший за последние три года пакет санкций против России.

*продукты, принадлежащие компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.