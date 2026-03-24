«Суммируется с другими льготами»: что дает студенческим семьям новый статус в Подмосковье

В Московской области на законодательном уровне закреплено понятие «студенческая семья». Нововведение, принятое Мособлдумой 19 марта, позволяет оказывать молодым родителям, совмещающим учебу с воспитанием детей, более системную и комплексную помощь, передает REGIONS .

Кто попадает под новый статус

Как пояснила председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова, статус «студенческая семья» распространяется на семьи, в которых оба супруга (или единственный родитель) в возрасте до 35 лет включительно обучаются в колледже или вузе. При этом форма обучения — очная, заочная или дистанционная — значения не имеет. Также не важно, какое по счету образование получают супруги.

В Министерстве образования Московской области уточнили, что поддержка студенческих семей суммируется с другими льготами. То есть выплаты предоставляются независимо от того, какие меры поддержки семья уже получает как молодая семья или как отдельные граждане.

Какие льготы получат студенческие семьи

Новый статус позволяет выстроить «бесшовную» систему помощи, охватывающую все сферы жизни. Как рассказала Линара Самединова, родители-студенты могут перейти на гибкий график обучения или дистанционный формат. Беременным студенткам предоставляется индивидуальный учебный план, чтобы они могли спокойно совмещать сессии и подготовку к рождению малыша.

Кроме того, студенческие семьи получают приоритетное право на заселение в общежитие. В учебных заведениях для этой категории студентов создается соответствующая инфраструктура. Например, в Государственном социально-гуманитарном университете в Коломне и Государственном гуманитарно-технологическом университете в Орехово-Зуеве уже работают комнаты матери и ребенка. В Орехово-Зуеве также развивается сеть ясельных групп для детей с шести месяцев — к сентябрю 2026 года их число достигнет пяти.

Студенческим семьям также доступны консультации психологов и юристов по вопросам соцзащиты, оказывается помощь в трудоустройстве.

Дополнительные выплаты и перспективы

Заместитель председателя Комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев отметил, что введение в региональное законодательство статуса «студенческая семья» свидетельствует о создании в Подмосковье благоприятных условий для развития молодежи и поддержки семейных ценностей. По его словам, важно, чтобы система поддержки постоянно совершенствовалась, оставаясь актуальной и эффективной.

С этого года в Московской области и других регионах будет действовать еще одна мера помощи студенческим семьям — единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей при рождении ребенка.

Узнать подробнее о мерах поддержки студенческих семей можно на портале «Госуслуги», где также размещена информация по конкретным вузам.

