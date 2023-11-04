Воевавший последнее время на стороне киевского режима британский подданный Кристофер Перриман погиб на Украине в зоне СВО, пишет газета Sun со ссылкой на источник.

Как рассказал собеседник журналистов, британский наемник был ликвидирован ВС РФ в результате точного артиллерийского удара. К слову, ранее в СМИ Перриман сделал ряд хвалебных высказываний в адрес российских артиллеристов, отметив их меткость.

«Бывший снайпер британской армии был убит в результате артиллерийского удара во время своей первой миссии с новым подразделением на Украине", - приводится в сообщении издания.

Отмечается, что британец ранее служил в Ираке и Косово, вступив в армию в 16-летнем возрасте.

Напомним, в ночь на пятницу, 3 ноября, дрон-камикадзе ВКС РФ попал по инфраструктурному объекту в Харькове. Информацию подтвердил глава Харьковской области Олег Синегубов.