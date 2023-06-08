Сунак объяснил, почему Великобритания не смогла заключить торговое соглашение с США

При победе на выборах в 2019 году Консервативная партия, являющаяся правящей в Британии, пообещала к 2022 году заключить торговое соглашение с Америкой, но так и не выполнила этого. По словам Сунака, причинами нарушения обещания стали сначала пандемия коронавируса, а потом - конфликт на Украине.

Премьер-министр считает, что сейчас нужно сосредоточить внимание на макроэкономической ситуации, которая по озвученным причинам изменилась. Сунак уверен, что нужно принять решение, которое важно для жителей страны. Также он отметил, что сотрудничество Британии и Америки важно из-за угроз экономической безопасности страны.