Сунак пообещал запретить в Великобритании американских бультерьеров
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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал, что правительство примет все меры по запрету породы собак американский бультерьер XL, пишет The New York Time.
Британский лидер назвал относительно недавно выведенную породу «опасностью для нашего общества».
Страсти вокруг породы разгорелись после инцидента в Бирмингеме, где бультерьер XL покусал 11-летнюю девочку и взрослого мужчину. Активисты говорят, что в Британии около 40% нападений собак на людей приходится на эту породу.
«Это повторение войны за питбулей, которая бушевала между Великобританией и США. Питбули, от которых, вероятно и произошли XL, в Британии запрещены, а в США легальны», – отмечает издание.