Сунак пообещал запретить в Великобритании американских бультерьеров

Британский лидер назвал относительно недавно выведенную породу «опасностью для нашего общества».

Страсти вокруг породы разгорелись после инцидента в Бирмингеме, где бультерьер XL покусал 11-летнюю девочку и взрослого мужчину. Активисты говорят, что в Британии около 40% нападений собак на людей приходится на эту породу.