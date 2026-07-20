Суперробот, скафандры и Гагарин: музей в Павловском Посаде вошел в топ-10 мест Подмосковья

В Музее космонавта Валерия Быковского в Павловском Посаде хранится необычный экспонат — игрушка-робот, которую лично Юрий Гагарин подарил сыну своего коллеги. Этот маленький «звездный» робот стал символом дружбы и товарищества первых покорителей космоса. О других реликвиях и том, как музей превратился в одно из самых «космических» мест Подмосковья, — в материале REGIONS .

Подарок, переживший десятилетия, сегодня — один из самых трогательных экспонатов. Первый космонавт планеты передал игрушку ребенку своего товарища. Этот жест говорит о теплых отношениях между людьми, которые стояли у истоков космической эры. Теперь робот — свидетель эпохи, когда о полетах мечтали все мальчишки страны.

Музей открылся 2 августа 2020 года, в день рождения Валерия Быковского. Несмотря на молодость, он уже входит в топ-10 самых «космических» мест Подмосковья. В экспозиции — два настоящих скафандра, в которых Быковский совершал свои второй и третий полеты, кинокамера для съемок Земли с орбиты, космическое питание и кресло с манекеном, демонстрирующее позу космонавта на старте.

Недавно открылся второй зал с мобильным планетарием: на стенах — изображения настоящего космоса. После экскурсии даже взрослые признаются, что хотят снова стать детьми и мечтать о звездах.

Валерий Быковский — пятый космонавт СССР и девятый в мире, первый, кто совершил три полета общей продолжительностью более 20 суток. Участник первого группового полета в истории вместе с «Востоком-6» Валентины Терешковой. Герой СССР, ГДР, Болгарии и Вьетнама.

Музей полностью оборудован для посетителей с ограниченными возможностями: есть гусеничный подъемник, тактильные таблички со шрифтом Брайля, персонал обучен работе с маломобильными гостями. Для семей с детьми проводят мастер-классы — роспись деревянных дощечек, создание космических ракет. В планах — зона дополненной реальности и кинозал.

Адрес: Московская область, г. Павловский Посад, пл. Революции, д. 15. От остановки «Площадь Революции» до музея — минута пешком. Рядом — памятник космонавту.

Режим работы: понедельник — выходной. С октября по апрель — вторник–воскресенье с 9:00 до 17:30. С мая по сентябрь: вторник–четверг, воскресенье — 9:00–17:30, пятница–суббота — 10:00–19:00.

Возрастное ограничение: 0+.