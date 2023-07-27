Superjob: половина россиян поддержит введение четырехдневной рабочей недели

Superjob провели исследования, в ходе которых выяснили, что 49% россиян выступает за идею сокращения рабочей недели до 4 дней. Против такой инициативы высказались 28% респондентов. Результаты исследования передает РБК .

Показатель в 2023 году оказался самым низким за последние 4 года. Больше всего на четырехдневную неделю хотели бы перейти опрошенные, младше 34 лет.

Судя по опросу, мнение по этому вопросу зависит, в том числе, и от дохода. 52% россиян с доходом ниже 80 тыс рублей поддержали «четырехдневку», но респонденты с доходом выше, соглашались только в 40% случаев. Идею чаще поддерживали женщины, чем мужчины – 51% и 47% соответственно.

Большая часть убеждена, что успела бы выполнить свои рабочие планы за 4 дня, но 21% думает, что им понадобятся все 5 дней.

27% россиян уделили бы лишний выходной семье. Ровно четверть опрошенных отдали бы этот день отдыху. 15% респондентов занялись бы повышением квалификации или саморазвитием. 14% нашли бы подработку, 11% занялись домашними делами. 9% решали бы личные дела в этот день, 8% занялись бы активным отдыхом, 2% – путешествиями, а 1% занялся бы чтением книг.

За поиск подработки и саморазвития чаще высказывались мужчины. Женщины зачастую хотели бы уделить время хобби, семье и дому.