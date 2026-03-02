Superjob выяснил отношение педагогов к мобильникам на уроках

Аналитики сервиса Superjob выяснили, сколько матерей и отцов поддерживают ограничение на использование мобильных устройств во время занятий. Выяснилось, что мужчины одобряют эту меру чаще женщин, а педагоги оказались еще более единодушны, пишет РБК.

Подавляющее большинство родителей школьников одобряют действующий запрет на использование мобильных телефонов во время уроков. Таковы данные опроса, проведенного сервисом Superjob.

Как показало исследование, ограничение, введенное в российских школах в конце 2023 года, поддерживают 83% опрошенных матерей и отцов. Аналитики отметили гендерные различия: мужчины выступают за эту меру активнее, чем женщины (86% против 80%). Кроме того, родители старше 40 лет чаще дают положительную оценку запрету по сравнению с более молодыми респондентами. Лишь 9% опрошенных взрослых высказались против ограничений.

Среди преподавательского состава уровень одобрения еще выше и достигает 86%. Не согласны с запретом только 9% учителей. В Superjob привели типичный комментарий сторонников использования гаджетов, которые указывают на необходимость телефона для выполнения расчетов или поиска справочных материалов на уроке.

Всего в опросе, охватившем все федеральные округа, приняли участие 1,6 тысячи родителей и 500 педагогов.