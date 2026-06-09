Суперкомпьютер разрушил главную теорию зарождения Солнечной системы

Международная группа астрофизиков под руководством Мэтью Клемента провела масштабное суперкомпьютерное моделирование, которое выявило серьезные противоречия в модели Ниццы — одной из самых авторитетных гипотез формирования Солнечной системы. Результаты исследования опубликованы в журнале Icarus .

Модель Ниццы, предложенная в 2005 году, долгое время считалась наиболее удачным объяснением многих загадок нашей планетной системы — от необычных траекторий троянских астероидов Юпитера до эпохи Поздней тяжелой бомбардировки, когда на Землю и Луну обрушился метеоритный дождь. Согласно этой теории, на заре существования Солнечной системы вокруг светила вращались не четыре планеты-гиганта, а шесть. Две из них были навсегда выброшены за пределы системы в ходе масштабного гравитационного хаоса.

Однако проверка этой гипотезы на новом, более детальном уровне поставила ученых в тупик. Исследователи смоделировали полный спектр сценариев изгнания «лишних» планет, чтобы понять, как этот процесс повлиял на спутниковые системы Юпитера и Урана. Результаты оказались неожиданными: в подавляющем большинстве симуляций гравитационные возмущения полностью дестабилизировали луны Урана. Они сталкивались друг с другом, сходили с орбит и выбрасывались в открытый космос.

Спутники Юпитера перенесли этот период гораздо легче. Но сохранить обе спутниковые системы — и Юпитера, и Урана — в их нынешнем, относительно спокойном состоянии компьютерам удалось лишь в одном крайне маловероятном сценарии.

Авторы работы предлагают три возможных объяснения этому противоречию. Согласно первому, модель Ниццы неверна или неполна и требует серьезной доработки. Второй вариант — Солнечной системе невероятно повезло, и она пошла по уникальному пути эволюции. Третье объяснение заключается в том, что нынешние луны Урана — это «второе поколение», сформировавшееся из обломков после того, как оригинальные спутники были уничтожены в ходе космического хаоса.

Исследование показывает, что путь к полному пониманию эволюции нашей планетной системы еще далек от завершения. Древние луны окраинных планет оказались строгими судьями для современных космогонических теорий.