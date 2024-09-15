Суперлетняя погода сохраняется на европейской части страны, в азиатской части заморозки

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, жаркая погода с температурой выше нормы сохраняется на всей европейской территории страны, а за Уралом же температура около нормы, однако в некоторых регионах южной Сибири она на 2-4 ° С ниже нормы. Об этом сообщил «Интерфакс».

Он подчеркнул, что в последние дни этой недели рекорды высоких значений температуры устанавливались в обеих столицах. Они объясняются тем, что весьма жаркий воздух перемещается с юго-востока.

По мнению синоптика, в ближайшие дни очень высокая температура на европейской территории страны сохранится, поскольку по-прежнему воздушные массы перемещаются с юго-востока.

Он уточнил, что высокие температуры будут отмечаться в Приволжском федеральном округе, однако на Урале начнется понижение температуры, связанное со смещением антициклона и поступлением в регион воздушных масс с севера.

Ранее он сообщал, что сентябрь продолжит изводить жителей Москвы и Подмосковья жарой всю следующую неделю.