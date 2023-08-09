Супермаркет в Австрии закрыли из-за неизвестного паука

Супермаркет сети Penny в городе Кремс в Австралии закрыли из-за обнаружения неизвестного вида паука. Об этом в среду, 9 августа, сообщил телеканал ORF со ссылкой на заявление компании REWE, которая владеет сетью магазинов.

«В магазине Penny на улице Ауштрассе в Кремсе перед началом работы сотрудник обнаружил неизвестного паука. Об этом сразу же был проинформирован компетентный орган. В настоящее время специалист выясняет, что это за паук. До выяснения обстоятельств магазин будет закрыт», – говорится в сообщении телеканала.

По информации источника, насекомое обнаружили сотрудники супермаркета во вторник, 9 августа, когда подготавливали фрукты к продаже. Паук выполз из-под коробки с бананами и заполз под стеллажи. REWE отмечает, что спасатели, прибывшие на место, не смогли обнаружить насекомое.

В интервью прессе командир пожарной команды Кремса Герхарда Уршлера сообщил, что по описанию паук выглядел крупным. Животное имело красные и черные пятна на брюшке. Также, отметил Уршлер, насекомое напомнило бананового паука. Он отметил, что это логично, поскольку животное выползло именно из-под коробки с бананами. Командир подчеркнул, что укус такого паука может быть болезненным.

Укус бананового паука может вызвать у человека приапизм. Насекомое получило свое название из-за того, что живет на банановых деревьях, но его плоды паук не ест. Насекомое может откладывать яйца во фруктах, убежища оно не строит, предпочитая каждый раз перемещаться.