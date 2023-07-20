Супруга Петросяна осталась недовольна интервью с Машковым

К счастью, сам Машков не подвергся критике Брухуновой, которая ожидала послушать интересную беседу. Как оказалось, актер не виноват в том, что она не получила желаемого.

С режиссером беседовала журналистка Надежда Стрелец. Брухунова считает, что она задавала неправильные вопросы, от чего и возникло недовольство благоверной известного юмориста. Молодая звездная мамочка выразила свое возмущение тем, что интервью началось с личных тем, а профессиональные были подняты только во второй части.

Ранее жена Петросяна резко ответила на обвинения о том, что она сдает вещи в магазин с бирками после их «выгула» на людях.