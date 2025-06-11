Супруга подозреваемого в атаке дронов на РФ ввела платные сообщения в Telegram

Супруга Артема Тимофеева*, которого подозревают в организации атаки беспилотников на Иркутскую область, решила монетизировать ситуацию, установив плату за отправку сообщений в ее Telegram — более 17 тыс. руб., сообщило РИА Новости.

Екатерина Тимофеева ввела платную подписку на сообщения в своем аккаунте, установив цену в 10 тыс. звезд Telegram, что эквивалентно примерно 17,7 тыс. руб.

2 июня власти Усть-Кута распространили информацию о розыске Артема Тимофеева, уроженца Донецка 1987 года рождения, в связи с возможной причастностью к атаке дронов на военный аэродром «Белая» в Иркутской области, произошедшей 1 июня.

5 июня МВД объявило Тимофеева в розыск, а 7 июня в список разыскиваемых лиц была добавлена и его жена, Екатерина Тимофеева.

10 июня Росфинмониторинг включил чету Тимофеевых в список лиц, связанных с терроризмом и экстремизмом.

Ранее сообщалось, что участник атаки дронов в Иркутской области зарегистрировал бизнес на Украине.

*Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.