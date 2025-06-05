Участник атаки дронов в Иркутской области зарегистрировал бизнес на Украине

РИА Новости установило , что Артем Тимофеев, которого подозревают в причастности к атаке беспилотников ВСУ в Иркутской области, ранее зарегистрировал бизнес на территории Украины.

Согласно документам, изученным агентством, ООО было зарегистрировано в Краматорске 10 лет назад и специализировалось на транспортных услугах и торговле.

В понедельник власти города Усть-Кут распространили ориентировку на Артема Тимофеева, объявив его в розыск в связи с возможной причастностью к атаке дронов на военный аэродром «Белая» в Иркутской области, произошедшей 1 июня. Разыскиваемый родился в Донецке в 1987 году.

РИА Новости выяснило, что Тимофеев зарегистрирован в городе Миасс Челябинской области, где в настоящее время проживает его бабушка. Она сообщила, что не владеет информацией о местонахождении внука, и отметила, что идет следствие, в связи с чем семья не располагает деталями.

В воскресенье Министерство обороны сообщило о попытках террористических атак, предпринятых ВСУ с использованием FPV-дронов, на аэродромы в пяти российских регионах. Атаки в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были успешно отражены. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях были устранены, обошлось без пострадавших среди личного состава.

Ранее сообщалось, что семья подозреваемого в атаке БПЛА по Иркутской области не в курсе, где может быть их родственник.