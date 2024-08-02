Супруга сенатора Савельева назвала задержание мужа «бредом»

Вся семья в недоумении. Никто, включая жену сенатора Дмитрия Савельева, не знает причину задержания. Для Ольги это стало шоком, о чем рассказал телеканал «Звезда».

Избранница известного российского сенатора Дмитрия Савельева находится в состоянии растерянности. Она не может понять, что стало причиной задержания ее мужа сотрудниками правоохранительных органов после очередного заседания Совета Федерации.

По словам Ольги, она шокирована этими новостями. Семья Савельевых готовилась к празднованию Дня рождения сенатора, но вместо этого они оказались втянуты в совершенно неожиданную для них ситуацию.

Также жена Савельева отметила, что не слышала ни о каком заказном убийстве, которое неоднократно упоминают различные СМИ.

Ранее задержанный сенатор Савельев назвал обвинения в свой адрес провокацией.