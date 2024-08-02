Тимченко: Задержанный сенатор Савельев назвал обвинения в свой адрес провокацией

Глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил, что задержанный по обвинению в подготовке заказного убийства сенатор Дмитрий Савельев готов предоставить доказательства своей невиновности.

Об этом Тимченко рассказал в интервью телеканалу «Звезда». Он отметил, что Савельев назвал все обвинения в свой адрес провокацией.

В пятницу, 2 августа, Савельев был задержан сразу же после заседания Совета Федерации. Как сообщил источник «Известий», политика обвиняют в организации заказного убийства своего бизнес-партнера. Отмечалось, что реализовать злодеяние он хотел через экс-сотрудника ФСИН, которому предложил 100 тысяч долларов. Мужчина от этого отказался и рассказал обо всем ФСБ.

Глава комитета подчеркнул, что, в случае, если обвинения будут сняты с Савельева, то его полностью восстановят в правах в Совфеде.

Ранее сообщалось, что в Совфеде дали согласие на обыск и арест сенатора Дмитрия Савельева.

Также сообщалось, что в отношении сенатора Савельева возбудили уголовное дело. По версии следствия, в августе 2023-го года сенатор решил поручить своему знакомому убийство предпринимателя из-за личного конфликта.