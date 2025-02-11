Супруга Скворцова рассказала о состоянии попавшего в реанимацию мужа

Спортивный комментатор «Матч ТВ» Роман Скворцов, угодивший в отделение реанимации, остается под наблюдением врачей. Об этих и других подробностях рассказала жена ведущего Ксения в беседе с сайтом aif.ru .

Роман Скворцов продолжает проходить лечение в одной из больниц Новосибирска, куда был госпитализирован на днях. По словам Ксении Скворцовой, ее супруга пока не выписывают: еще несколько дней он проведет в отделении реанимации под капельницами. Также пассия комментатора отметила, что ее муж находится в сознании.

«Роман в сознании, его состояния стабилизировали. Сейчас он в реанимации под капельницами и мониторами, и пару дней там еще проведет. Речи об угрозе для жизни нет», – рассказала она.

Роман Сковрцов прилетел в Новосибирск 8 февраля, где угодил в больницу. Ряд каналов в Telegram заявили, что комментатора якобы избили. Однако подтверждений этой информации нет. Источник ТАСС сообщал, что у тележурналиста выявили гематому и ушиб мозга, но это не связано с криминальным эпизодом.

Тем временем в сибирском городе 8 и 9 февраля проходил Матч звезд КХЛ.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил о происшествии с коллегой Романом Скворцовым.