Спортивный комментатор Скворцов пришел в сознание в реанимации

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале проинформировал , что его коллега Роман Скворцов попал в реанимацию одной из новосибирских больниц.

По данным комментатора, Роман Скворцов был доставлен в критическом состоянии. Он выразил надежду, что организм мужчины сможет справиться и состояние стабилизируется. Кроме того, автор поста выразил уверенность, что медики проявят свой профессионализм и окажут квалифицированную помощь.

Спустя время Губерниев сообщил, что состояние 49-летнего комментатора Скворцова стабилизировалось. Он находится в сознании. Некоторое время журналисту придется провести в стационаре под наблюдением врачей.

«Роман Скворцов в сознании, огромное спасибо врачам Новосиба и местным властям за внимание и профессионализм!!!!» — написал Дмитрий Губерниев.

Согласно одной из версий, причиной для госпитализации стало нападение на спортивного комментатора, сообщила Baza. По данным канала, инцидент произошел вечером 8 февраля вблизи одного из заведений в Новосибирске. Журналист приехал в город для комментирования матча звезд КХЛ. Конфликт произошел с большой компанией, которая праздновала день рождение ребенка.

Ранее сообщалось, что пациентка на Урале спустя 40 лет поблагодарила врача, который спас ей жизнь.