Спортивный комментатор Скворцов пришел в сознание в реанимации
Губерниев: спортивного комментатора Скворцова доставили в реанимацию
Фото: [пресс-служба скорой помощи Московской области]
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале проинформировал, что его коллега Роман Скворцов попал в реанимацию одной из новосибирских больниц.
По данным комментатора, Роман Скворцов был доставлен в критическом состоянии. Он выразил надежду, что организм мужчины сможет справиться и состояние стабилизируется. Кроме того, автор поста выразил уверенность, что медики проявят свой профессионализм и окажут квалифицированную помощь.
Спустя время Губерниев сообщил, что состояние 49-летнего комментатора Скворцова стабилизировалось. Он находится в сознании. Некоторое время журналисту придется провести в стационаре под наблюдением врачей.
«Роман Скворцов в сознании, огромное спасибо врачам Новосиба и местным властям за внимание и профессионализм!!!!» — написал Дмитрий Губерниев.
Согласно одной из версий, причиной для госпитализации стало нападение на спортивного комментатора, сообщила Baza. По данным канала, инцидент произошел вечером 8 февраля вблизи одного из заведений в Новосибирске. Журналист приехал в город для комментирования матча звезд КХЛ. Конфликт произошел с большой компанией, которая праздновала день рождение ребенка.
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