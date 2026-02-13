Супруга участника СВО добилась наказания для соседа, рисовавшего оскорбления в подъезде

В Башкирии суд арестовал на пять суток местного жителя, который систематически оскорблял соседа — участника специальной военной операции. Мужчина также выплатит 30 тысяч рублей штрафа за дискредитацию армии и демонстрацию нацистской символики.

Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов Туймазинского района. Неизвестный регулярно наносил на стены подъезда, почтовый ящик и кабину лифта оскорбительные надписи с указанием фамилии военнослужащего, а также изображения свастики. Даже после того, как старые рисунки закрашивали, на их месте появлялись новые. С заявлением в администрацию района обратилась супруга бойца. Полицейские быстро установили автора граффити — им оказался сосед семьи. Мужчину привлекли к административной ответственности по двум статьям: за публичную дискредитацию Вооруженных сил РФ и за демонстрирование запрещенной символики. В суде он полностью признал вину.