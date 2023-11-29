Финал этого конкурса прошел в подмосковном городском округе Красногорск на площадке «VEGAS CITY HALL». В отборочном этапе было рассмотрено более трех десятков заявок участников из разных подмосковных округов: это были жены, сестры, дочери и матери российских военных, защищающих интересов Родины на специальной военной операции.Участница от Можайска вошла в десятку финалистов конкурса. Ольга сейчас ждет возвращения мужа со специальной военной операции. Сейчас она работает воспитательницей в детском саду, а в 2022 году даже была признана лучшим педагогом для дошкольников в округе.В финале конкурса Ольга еще раз доказала, что является достойным тылом для своего мужа-защитника и прекрасно выступила.