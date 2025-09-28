Супруга ушедшего режиссера прочла ему последнее стихотворение

Маргарита Симоньян трогательно попрощалась с Тиграном Кеосаяном на церемонии прощания, прочитав ему стихотворение. Об этом сообщает KP.RU .

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян попрощалась со своим ушедшим из жизни супругом, режиссером Тиграном Кеосаяном. Во время церемонии прощания, состоявшейся в воскресенье, 28 сентября, Симоньян обратилась к покойному Кеосаяну с проникновенными словами и прочитала ему стихотворение.

Вспоминая их общую историю, Симоньян рассказала, что они впервые влюбились друг в друга, когда, сидя за столиком в ресторане, стали читать наизусть стихи. Она призналась, что хотела бы прочитать ему стихотворение и в этот последний раз. Церемония прощания с Тиграном Кеосаяном прошла спустя два дня после его кончины.

Ранее в администрации президента раскрыли отношение Путина к Кеосаяну.