Супруга военнослужащего, участвующего в СВО, обратилась к ООН
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Жительница Ессентуков Юлия Полий записала видеообращение к Организации Объединенных Наций, в котором рассказала, что ее супруг, находящийся на фронте, оказался в плену у Вооруженных сил Украины, сообщило РИА Новости.
Она призвала международную организацию оказать помощь в его освобождении.
По словам женщины, она получает угрозы от украинской стороны, что, если она не согласится сотрудничать, ее муж будет подвергаться пыткам.
«Со мной связались через Telegram и сообщили, что мой муж в плену. Для его освобождения мне предложили поджечь военкомат в Пятигорске или военное транспортное средство. Если я не предоставлю видео, мне пришлют запись с его отрезанной головой», — поделилась Полий.
Она призвала ООН и международные правозащитные организации обратить внимание на ситуацию на Украине и на нарушения правил ведения войны со стороны властей этой страны.
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