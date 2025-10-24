Супруги узнали спустя шесть лет брака, что они родственники

Супружеская пара из города Гаосюн на Тайване спустя шесть лет брака обнаружила, что они являются троюродными братом и сестрой, что сделало их союз юридически недействительным по местным законам. Об этом сообщает РГ со ссылкой на ETtoday.

Пара тайванцев поженилась 31 октября 2018 года. В 2024 году муж проверил документы на регистрацию дома и выяснил, что бабушки супругов были родными сестрами, что делает их троюродными братом и сестрой.

Согласно тайваньскому законодательству, браки между родственниками до шестой степени родства запрещены и считаются юридически недействительными.

Супруги самостоятельно обратились в суд с просьбой расторгнуть брак. Суд удовлетворил их заявление в августе 2025 года, признав брак недействительным. Об апелляции пара не подавала. Информация о том, продолжили ли супруги совместное проживание вне брака и есть ли у них дети, не раскрывается.

Ранее сообщалось, что жертвам мошенников может понадобится помощь кризисного психолога.