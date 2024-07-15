Супруги-ветераны из Можайска прокатились на эстафетном поезде в г. Тынду в честь 50-летия БАМа

Петр и Нина Аликины из Можайского городского округа стали почетными пассажирами эстафетного поезда «Москва – Тында – Москва». Они смогли проехать полстраны, вспомнить молодость и время работы на магистрали, отмечающей в 2024 году юбилей.

На прокладке путей БАМа были задействованы 130 тысяч советских граждан в пиковые периоды и до двух миллионов в целом. Петр Александрович Аликин внес свой вклад в строительство объекта: в те времена он трудился ремонтником и токарем. Его супруга, Нина Сергеевна, была экономистом в военторге воинской части в поселка Дипкун Амурской области, она всегда находилась рядом с мужем. Тогда жили в вагончиках и только-только возводили рекордную магистраль. Ветераны встречали самый первый поезд «Комсомольск-на-Амуре – Тында» в 1984 году, по сути став участниками знаменательного события в истории БАМа.

Аликины прошли долгий путь вместе, но в конечном итоге остались в любимом Можайске. Их силы помогли создать нечто грандиозное для железнодорожной отрасли России, о чем напомнила поездка по БАМу.

Поездка на эстафетном поезде позволила пожилым можайцам побывать в знакомых краях, а также встретиться с товарищами, которых ветераны не видели десятки лет. Пара посмотрела на станции, которые когда-то строила, а также приняла участие в торжественных мероприятиях на вокзале в сердце БАМа, в городе Тынде. Пенсионеры получили множество приятных впечатлений от поездки. Они уже вернулись и прямо сегодня празднуют день рождения супруги Нины Сергеевны.

Отметим, поездка была организована при поддержке Общероссийской общественной организации «Бамовское содружество».