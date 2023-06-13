Супружеская пара продавала алкоголь и была осуждена за отравление почти 100 человек

Мужчина и женщина занимались торговлей суррогатного алкоголя в Оренбургской области, после чего получили 2,5 и 3 года лишения свободы. Новостью поделилась «Газета.ру»

В 2021 году массово отравились десятки человек Оренбуржья. Более 30 человек скончались от употребления спиртного напитка, не менее 60 остались пострадавшими.

Вина супругов доказана в суде. Они хранили, перевозили и занимались сбытом продукции, что не отвечает никаким требованиям безопасности. В итоге сильно пострадало здоровье потребителей, часть из которых погибла. На сайте суда написано, что с мужчины и женщины взыскали моральную компенсацию, в сумме превышающую 300 000 рублей. Каждый из них также должен заплатить штраф, равный 200 000 руб.