Сурок-воришка украл ключи от авто и устроил переполох в китайской деревне

В одной из китайских деревень сурок утащил ключи от автомобиля прямо на глазах у туристов. Об этом сообщает South China Morning Post.

В Китае группа путешественников остановилась перекусить и решила покормить местных зверьков, оставив сумку с едой и вещами без присмотра. Один из сурков, привлеченный запахом, схватил ключи и скрылся в норе. Попытки достать их с помощью палки не увенчались успехом, и туристам пришлось просить помощи у деревенских жителей.

На поиски пришли почти все местные. Четыре часа они копали землю, в итоге ключи все же удалось вернуть. Власти напомнили туристам, что кормить диких животных запрещено — это может спровоцировать агрессивное поведение. Сурки часто кусаются, а их укусы иногда приводят к инфекциям.

История стала популярной в китайских соцсетях. Многие пользователи с юмором отнеслись к происшествию, сравнивая находчивого сурка с профессиональным карманником.

Ранее жители деревни в Подмосковье предупредили, что будут травить коз.