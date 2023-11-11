Суровый админ новостного чата в Коломне одним сообщением отправил весь город спать

В подмосковной Коломне в ночь на субботу, 11 ноября, силами российской ПВО был сбит атаковавший конструкторское бюро машиностроения украинский ударный дрон.

Несмотря на многочисленные фото и видеоподтверждения от местных жителей, админ одного из коломенских новостных пабликов заявил, что все происходящее происки желтой прессы. С его слов, в Коломне якобы все спокойнее некуда.

«Звонил местным спецслужбам, никакой информации про беспилотник нету. Если что-то выяснится сразу напишу», - приводится в публикации.

Фото: [ соцсети ]

Новостник посоветовал горожанам не поддаваться панике и ложиться спать.