Сурская мебель открыла собственный склад и шоурум в Подмосковье

Просторная и вместительная кухня — мечта любой хозяйки. Часто преградой на пути ее воплощения становится пугающая стоимость. SURA KITCHEN SPACE ломает этот стереотип: производитель уверен, что больше вовсе не значит дороже.

SURA KITCHEN SPACE («Сурская мебель») — производитель из Пензы со стажем более 15 лет. В 2024 году у бренда появились собственный склад и шоурум в городе Видном. Теперь москвичи смогут своими глазами увидеть лучшие модели производителя и лично оценить качество материалов и сборки.

Почему SURA советует выбирать большие кухни для просторных помещений

1. Большая кухня SURA будет стоить не сильно дороже стандартной

Собственное производство, отлаженные технологии и большой опыт позволяют SURA устанавливать на свою продукцию выгодные цены — кухни бренда одни из самых бюджетных в России.

2. Размеры кухни не повлияют на сроки изготовления

Некоторые клиенты не хотят заказывать большую кухню из-за долгого ожидания. В SURA любые кухни на заказ производятся в среднем за 14-30 дней.

3. Большая кухня — инвестиция в собственный комфорт

Чем больше шкафов, тем больше места для хранения и пространства для творческого процесса на кухне. Дизайнер SURA учтет ваши пожелания и бесплатно подготовит проект с 3D-визуализацией.

Мечтаете о современной кухне? Вдохновляйтесь готовыми проектами из каталога кухонь SURA. Любой из них можно адаптировать под конкретное помещение. Хотите создать кухню с нуля? Это тоже возможно — для SURA нет невыполнимых задач, когда речь идет о кухнях.



Токен креатива (erid)

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