«Сурская мебель» открывает шоурум и склад в Московской области

Преддверие Нового года — время перемен к лучшему. Чем не идеальный момент, чтобы сменить старую кухню на новую? С SURA KITCHEN SPACE обновление пройдет быстро и обойдется недорого.

Эта компания с собственной фабрикой в Пензе уже более 15 лет занимается созданием кухонь. В 2024 году в «Сурской мебели» начался ребрендинг, и теперь компания сменила официальное название на SURA KITCHEN SPACE, или просто SURA. Вместе с именем изменилась и философия бренда: высокое качество продукции осталось неизменным, но уже начали появляться оригинальные модели кухонь, а в проекты внедряются новые технологические особенности. Например, клиенты SURA по всей России могут заказать кухню с бесплатным созданием проекта и 3D-визуализацией.

Раньше шоурум SURA был только в Пензе, но теперь жители Москвы и Московской области своими глазами смогут увидеть лучшие проекты компании и лично оценить качество их исполнения — в городе Видном открылся фирменный шоурум компании. Эксперты фабрики будут рады провести экскурсию и помочь вам в выборе кухни в будние дни с 9 утра до 18 вечера. Приезжайте по адресу: Московская область, г. Видное, Каширское шоссе, 27-й километр, зд. 24, к.2.

Еще одна хорошая новость для тех, кто хочет успеть обновить кухню до Нового года: в Московской области у SURA появился не только шоурум, но и склад. Благодаря этому доставка кухонь из наличия жителям Москвы и области теперь будет занимать 3 дня. Сроки изготовления кухни на заказ также сократились — в среднем ждать свою уникальную мебель придется около 30 дней.



Токен креатива (erid)

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