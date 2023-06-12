Как сообщил в эфире радиостанции «Комсомольская правда» руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, российские военные выбивают врага из временно оставленной Макаровки на Запорожском направлении.

Общественник подчеркнул, сейчас в районе Времевского выступа «происходит сущий ад для нацистов». По позициям ВСУ бьют одновременно реактивная и ствольная артиллерии.

«В данный момент началась контратака со стороны наших ребят — 127-я дивизия идет в бой, идет вперед. При этом осуществляется массированная поддержка ВКС России. Работают в направлении Нескучного», — рассказал Рогов.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский своим указом упразднил на Украине День Победы 9 мая. Как приводится в тексте президентского указа, теперь у украинцев останется только День памяти и победы во Второй мировой войне 1939-1945 годов над нацизмом.