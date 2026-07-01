Суша закипает вдвое быстрее планеты: глава ВОЗ обнародовал тревожные данные со спутника Sentinel-3

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил, что суша на планете разогревается вдвое быстрее, чем в среднем по миру. Об этом он написал в социальной сети.

Для наблюдения за температурным режимом поверхности Земли задействован европейский спутник Sentinel-3. На его борту установлен радиометр температуры поверхности суши и моря, который в реальном времени фиксирует нагрев как почвы, так и океана. Собранные данные дают ученым беспрецедентно детальную картину экстремальных погодных явлений и позволяют точнее оценивать их последствия для населения.