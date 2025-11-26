«Сутенерши с судимостями»: две россиянки создали преступную сеть с подростками

В Омской области началось судебное разбирательство по резонансному уголовному делу об организации занятия проституцией с вовлечением несовершеннолетних, сообщила «Лента.ру».

По этому делу перед Тарским городским судом предстанут 11 человек, обвиняемых в совершении преступлений. Часть фигурантов дела частично признали свою вину, однако большинство из них полностью отрицают причастность к преступлению.

Следствие установило, что в феврале 2021 года две женщины, ранее имевшие судимости, создали организованную группу для занятия проституцией. Они заключили договора с шестью администраторами гостиниц и банно-оздоровительных комплексов, которые предоставляли помещения для оказания интимных услуг.

В преступную схему были вовлечены девушки, занимавшиеся проституцией, причем некоторые из них на момент совершения противоправных действий не достигли 18-летнего возраста. Для обеспечения деятельности группы организаторы наняли трех водителей, которые привозили молодых россиянок к клиентам.

Задержание основных организаторов преступной сети произошло в 2024 году. В рамках уголовного дела несовершеннолетние, пострадавшие от их действий, подали иски о компенсации причиненного морального вреда на общую сумму 800 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что полиция ликвидировала бордель в подвале московского торгового центра (ТЦ).