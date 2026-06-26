Сутки дольше года: NASA нашло планету, которая вращается медленнее, чем летает вокруг звезды

Астрономы NASA выявили необычную особенность экзопланеты CoRoT-2 b, которая бросает вызов привычным представлениям о горячих газовых гигантах. Исследование показало, что эта планета вращается значительно медленнее, чем обращается вокруг своей звезды.

Ученые выяснили, что сутки на CoRoT-2 b длятся дольше года. Полный оборот вокруг звезды занимает около полутора земных суток, а один оборот вокруг собственной оси планета совершает примерно за три дня. Обычно подобные планеты находятся в так называемом приливном захвате и повернуты к звезде одной стороной, но CoRoT-2 b ведет себя иначе.

Необычное вращение помогло объяснить загадочное тепловое пятно, которое ранее фиксировали исследователи. Оно было смещено на запад относительно ожидаемого положения и долгое время не поддавалось объяснению с помощью существующих моделей. Исследователи под руководством Авроры Кессели из Института изучения экзопланет NASA (IPAC) при Калифорнийском технологическом институте представили свои выводы на 248-й конференции Американского астрономического общества.

Причины замедленного вращения планеты пока точно не установлены. Среди возможных версий — гравитационное влияние звезды, внутренние процессы в недрах планеты или гравитационные возмущения от пока не обнаруженного третьего объекта в системе.

Ученые отмечают, что универсальных правил для планетных систем не существует. Каждое новое наблюдение помогает лучше понять разнообразие миров за пределами Солнечной системы.