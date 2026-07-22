Сутки на якоре и без воды: ЧП с круизным теплоходом на Ладожском озере

Леноблводоканал спас пассажиров круизного судна «Принцесса Анабелла»

Общество

Комфортабельный теплоход простоял сутки на Ладожском озере из-за закрытия навигации. На борту судна находится 65 человек, у которых полностью иссякли запасы питьевой воды. К спасению пассажиров подключились специалисты Леноблводоканала.

Подробности инцидента на Ладоге

Благодаря оперативным действиям коммунальных служб угрозу для здоровья людей удалось предотвратить:

  • Причина задержки: Навигацию по Ладожскому озеру временно закрыли из-за неблагоприятных погодных условий, из-за чего теплоход простоял на якоре сутки.
  • Проблема с водой: На борту находились 65 пассажиров. Во время вынужденной стоянки запасы питьевой воды полностью закончились.
  • Помощь служб: Капитан судна связался с производственным управлением Леноблводоканала в Лодейнопольском районе. Специалисты оперативно заправили цистерну теплохода, обеспечив всех людей водой.
  • О судне: «Принцесса Анабелла» — уникальный для РФ трехпалубный теплоход голландской постройки, рассчитанный на 92 места. Он выполняет круизы из Санкт-Петербурга с посещением Шлиссельбурга, Старой Ладоги и Мандроги.

В настоящее время судно ждет улучшения погоды, чтобы продолжить путь по маршруту. Никто из пассажиров не пострадал.

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