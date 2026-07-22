Сутки на якоре и без воды: ЧП с круизным теплоходом на Ладожском озере
Леноблводоканал спас пассажиров круизного судна «Принцесса Анабелла»
Комфортабельный теплоход простоял сутки на Ладожском озере из-за закрытия навигации. На борту судна находится 65 человек, у которых полностью иссякли запасы питьевой воды. К спасению пассажиров подключились специалисты Леноблводоканала.
Подробности инцидента на Ладоге
Благодаря оперативным действиям коммунальных служб угрозу для здоровья людей удалось предотвратить:
- Причина задержки: Навигацию по Ладожскому озеру временно закрыли из-за неблагоприятных погодных условий, из-за чего теплоход простоял на якоре сутки.
- Проблема с водой: На борту находились 65 пассажиров. Во время вынужденной стоянки запасы питьевой воды полностью закончились.
- Помощь служб: Капитан судна связался с производственным управлением Леноблводоканала в Лодейнопольском районе. Специалисты оперативно заправили цистерну теплохода, обеспечив всех людей водой.
- О судне: «Принцесса Анабелла» — уникальный для РФ трехпалубный теплоход голландской постройки, рассчитанный на 92 места. Он выполняет круизы из Санкт-Петербурга с посещением Шлиссельбурга, Старой Ладоги и Мандроги.
В настоящее время судно ждет улучшения погоды, чтобы продолжить путь по маршруту. Никто из пассажиров не пострадал.