Сутки на якоре и без воды: ЧП с круизным теплоходом на Ладожском озере

Благодаря оперативным действиям коммунальных служб угрозу для здоровья людей удалось предотвратить:

Причина задержки: Навигацию по Ладожскому озеру временно закрыли из-за неблагоприятных погодных условий, из-за чего теплоход простоял на якоре сутки.

Проблема с водой: На борту находились 65 пассажиров. Во время вынужденной стоянки запасы питьевой воды полностью закончились.

Помощь служб: Капитан судна связался с производственным управлением Леноблводоканала в Лодейнопольском районе. Специалисты оперативно заправили цистерну теплохода, обеспечив всех людей водой.