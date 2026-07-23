Сутки на разблокировку: адвокат объяснил, как быстро Полина Лурье может вернуть доступ к счетам

Адвокат Андрей Князев в беседе с « Абзацем » объяснил, что налоговые счета бизнесвумен Полины Лурье могут быть разблокированы в течение одних-трех суток после подачи необходимых документов. По его словам, сама процедура не относится к разряду сложных.

Эксперт допустил, что блокировка могла быть наложена на счет Лурье как индивидуального предпринимателя, однако окончательный статус должны прояснить официальные представители. Князев подчеркнул, что для восстановления доступа достаточно предоставить налоговую декларацию, после чего разблокировка в электронном виде занимает от суток до трех дней максимум. Он добавил, что подобные ситуации не уникальны и ничего критичного в приостановке операций по счетам нет.