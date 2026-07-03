Сутки опоздания обошлись туроператору почти в ₽100 тыс.: как турист наказал фирму за задержку рейса

Свердловский суд обязал туроператора выплатить почти ₽100 тыс. туристу, чей отпуск в Египте сократился на сутки из-за задержки рейса в Кольцово. Как сообщила пресс-служба свердловских судов, история началась в 2025 году, когда мужчина приобрел тур на троих за ₽258 398. В пакет входили перелет, отель и трансфер, отдых должен был продлиться десять ночей.

Однако вылет из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх задержали на 27 часов, в результате путешественник провел в Египте лишь девять ночей. Туроператор ООО «Отдых на море» вернул клиенту ₽6 415 за одни неиспользованные сутки, но мужчину это не устроило. В дело вступилась Межрегиональная общественная организация содействия защите прав потребителей «Турист прав», которая подала иск с требованием пересчитать стоимость путевки, выплатить неустойку, компенсировать моральный вред и начислить штраф.

Академический районный суд частично удовлетворил требования. С туроператора взыскали ₽19 424 за уменьшение стоимости услуг, по ₽10 тыс. неустойки за нарушение сроков авиаперевозки и размещения, еще ₽50 тыс. — за затянувшуюся реакцию на требование о перерасчете. Эта сумма будет расти до полного погашения долга. Кроме того, суд назначил компенсацию морального вреда, штраф и выплату организации «Турист прав» — по ₽10 тыс. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.