Свадьба дочери едва не остановила сердце: врачи описали загадочный «синдром счастливого сердца»

Врачи описали редкий случай «синдрома счастливого сердца» — необычной формы кардиомиопатии такоцубо, которую у 65-летней пациентки спровоцировала не трагедия, а огромная радость от свадьбы дочери. Статью опубликовали в издании Oxford Medical Case Reports.

Женщина обратилась за помощью с трехдневной болью в груди и нарастающей одышкой. Симптомы напоминали сердечный приступ, однако обследование не выявило закупорки артерий. Вместо этого специалисты обнаружили, что стенки левого желудочка ослабли, а сама камера приобрела форму «баллона». Такое состояние характерно для кардиомиопатии такоцубо, которую обычно называют синдромом разбитого сердца и связывают с тяжелым стрессом. Но, как выяснилось, тот же механизм способны запустить и экстремально сильные положительные эмоции — этот вариант встречается крайне редко и именуется «синдромом счастливого сердца».

Предполагается, что резкий выброс гормонов стресса временно нарушает работу сердечной мышцы. Несмотря на то что в большинстве случаев сердце восстанавливается, состояние может привести к серьезным осложнениям вплоть до остановки сердца. У 65-летней пациентки функция органа полностью восстановилась. Исследователи подчеркивают: врачам важно учитывать этот диагноз, поскольку симптомы практически имитируют инфаркт.