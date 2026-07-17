Свадьба, Доломиты и роковое столкновение: невеста умерла через 19 дней после аварии с мужем

Немецкая блогерша Лаура Виктория Хэртиг скончалась после трагической аварии во время медового месяца в Италии. Как сообщает Daily Mail, ДТП произошло 23 июня на горной дороге у перевала Селла: велосипед девушки лоб в лоб столкнулся с мотоциклом, за рулем которого находился ее муж — бывший итальянский горнолыжник, олимпиец Петер Рунггальдир.

От удара велосипед разломился пополам, Хэртиг упала на асфальт. Спасатели провели реанимацию на месте, вертолетом доставили ее в больницу Больцано, а затем перевели в специализированную клинику в Баварии. Врачи боролись за ее жизнь 19 дней, однако 12 июля она умерла от полученных травм.

Всего за два дня до трагедии блогерша публиковала свадебные кадры — сразу после церемонии пара отправилась в Доломитовые Альпы в свадебное путешествие. Рунггальдир также получил серьезные травмы. Обстоятельства происшествия выясняет прокуратура.