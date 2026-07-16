Свадьба закончилась резней: в Дагестане жениха зарезали в день торжества девятью ударами ножа

В Дагестане суд арестовал подозреваемого в убийстве 23-летнего жителя села Ашага-Стал, совершенном в день его свадьбы.

Как сообщает ТАСС, 14 июля между двумя местными жителями вспыхнул конфликт, в ходе которого фигурант нанес оппоненту не менее девяти ножевых ударов по разным частям тела. Пострадавшего успели доставить в больницу, но спасти его врачам не удалось. Подозреваемый проведет под стражей два месяца — до 13 сентября.