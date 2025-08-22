Свадебный кортеж в Свердловской области устроил беспредел и возмутил жителей

Жители Свердловской области устроили безумное свадебное празднование на трассе за городом. Ролик с хамскими выходками попал в интернет.

Свадебная процессия из семи машин ехала по Режевскому тракту, известному высоким уровнем аварийности. Участники торжества время от времени перекрывали все полосы движения, выезжая на полосу встречного движения. Люди вылезали из окон автомобилей по пояс и распивали игристое вино.

Подобная самодеятельность вызвала недовольство у других водителей. Граждане выразили возмущение пренебрежением к безопасности, как собственной, так и окружающих.

По свидетельству очевидца, автомобили из кортежа двигались в направлении Артемовска, не уступая дорогу другим транспортным средствам. В результате их действий едва не произошло два дорожно-транспортных происшествия.

Ранее сообщалось, что невеста подала в суд на стриптизера за домогательства на девичнике.