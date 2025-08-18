Невеста подала в суд на стриптизера за домогательства на девичнике

В Соединенном Королевстве будущая жена подала иск в судебные органы, утверждая, что стала жертвой домогательств со стороны стриптизера во время празднования девичника. Об этом сообщило издание Daily Mail (DM).

Согласно материалам дела, инцидент произошел в четырехзвездочной гостинице Crieff Hydro, расположенной в Шотландии. 33-летняя женщина, готовящаяся к свадьбе, организовала девичью вечеринку и пригласила мужчину, исполняющего стриптиз.

42-летний Стюарт Кеннеди, переодетый в пожарного, представил эротическое представление, вдохновленное фильмом Magic Mike. Утверждается, что во время выступления он начал прикасаться к невесте. По словам потерпевшей, она неоднократно выражала несогласие, однако танцор не обращал внимания на ее отказ.

В суде города Перт женщина заявила, что была ошеломлена, когда стриптизер ворвался в комнату. Она добавила, что он насильно развел ее ноги, трогал грудь и принуждал к имитации орального секса. Сестра невесты, свидетельствуя в полиции, отметила, что, хотя некоторые элементы и могли ожидаться от стриптиза, жертва явно испытывала отвращение и в конечном итоге убежала в туалет, где ее стошнило от пережитого.

Кеннеди отвергает все обвинения, в том числе касающиеся прикосновений к интимным зонам тела и имитации полового акта. Судебное разбирательство продолжается.

