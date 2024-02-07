Свалку из хлеба ликвидировали в Серпухове

Свалку из хлеба ликвидировали недалеко от деревни Съяново-2 в Серпухове. Навалы хлебобулочных изделий ранее обнаружили местные жители. Выяснилось, что грузовой автомобиль, перевозивший хлеб, не смог заехать на холм и вывалил груз у дороги.

В ходе расследования установили, что собственником земельного участка является местный фермер, который заказал хлеб на корм свиньям. Жителю вынесли предупреждение о недопустимости нарушения, а также обязали устранить свалку.

На уборку хлеба ушел целый день. Сначала этим занимались рабочие фермы, позднее к ним присоединились жители ближайших участков. В результате хлебные навалы были ликвидированы.