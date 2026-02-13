«Свеча на кухне». Депутаты внесли законопроект о запрете молитв в многоквартирных домах

Депутаты фракции «Новые люди» выступили с инициативой, запрещающей проводить религиозные обряды в помещениях многоквартирных домов. Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение в Госдуму.

Парламентарии предлагают полностью исключить возможность совершения богослужений, молитвенных собраний и религиозных церемоний как в самих квартирах, используемых под нежилой фонд, так и во встроенно-пристроенных помещениях жилых зданий.

В качестве обеспечительной меры разработан сопутствующий законопроект об административной ответственности за нарушение предлагаемых норм. Для граждан штраф может составить от 5 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — до 100 тыс., а для организаций — вплоть до 1 млн рублей.

По словам вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, цель инициативы — обезопасить жильцов. Существующий правовой пробел, как отмечают в партии, позволяет использовать молельные комнаты не по назначению: под видом религиозных собраний там могут распространяться радикальные идеи или организовываться противоправные схемы. Законопроект призван закрыть эту лазейку и защитить жизнь и здоровье граждан.

