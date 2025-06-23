«Свеча памяти»: Серпухов присоединился к международной акции

В преддверии Дня памяти и скорби, город Серпухов, как и многие другие населенные пункты по всему миру, стал участником международных акций «Огненные картины войны» и «Свеча памяти».

Эта ежегодная акция проводится при поддержке партии «Единая Россия», ее молодежного крыла «Молодая Гвардия» и волонтерского движения «Победа».

Сердцем торжества стала площадь Славы, где была воссоздана масштабная инсталляция, символизирующая трагическую цифру – 27 миллионов погибших. Торжественные возложения цветов и минуты молчания прошли также на оборонительных рубежах в Протвино, в парке Победы и у Вечного огня в Пущино.

В мероприятии приняли участие представители молодежных организаций, местные жители, активисты «Молодой Гвардии», волонтеры, члены партии «Единая Россия» и их сторонники, избранные представители власти, юные патриоты и представители религиозных общин. Каждый из них зажег свечу, которые вместе составили изображение Ордена Отечественной войны. Мерцающие огоньки образовали трогательную надпись: «Серпухов помнит».

Все желающие имели возможность присоединиться к этим памятным мероприятиям. Организаторами акции выступили активисты Серпуховского местного отделения партии «Единая Россия», члены «Молодой Гвардии Единой России» и добровольцы из движения «Волонтеры Подмосковья».